У Києві завтра без опадів, температура до +29°

Завтра у столиці посилиться вітер.

Завтра у Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 31 травня у столиці без опадів, температура до +29°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +22°. Вітер мінливий, до 6,1 м/с.

Сонце в столиці зійде у 04:53, а зайде о 20:57.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 31 травня, в Україні без опадів, температура до +32°.

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