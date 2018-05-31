Останній день весни в Україні буде спекотним і сонячним (карта)

08:11, 31 травня 2018
343
0

На півдні до +32°.

В Україні сьогодні буде спекотно / фото УНІАН
В Україні сьогодні буде спекотно / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 31 травня, в Україні без опадів, температура до +32°.

На Херсонщині горить майже 300 га лісу (відео)

На сході без опадів, температура до +30°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +32°.

На заході України без опадів. Температура до +30°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +29°. У центрі сонячно, температура до +31°.

Прогноз на 31 травня / УНІАН
Прогноз на 31 травня / УНІАН

За народним прогнозом, Федот. Святий вважається покровителем весни. Його вважали найкращим помічником: "Прийде Федот — останній дубовий лист розгорне".

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Північний захід Франції постраждав від повеней Північний захід Франції постраждав від повеней
Через повені на півдні Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб Через повені на півдні Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +30° (карта)
Кількість жертв виверження вулкану у Гватемалі зросла до 62 осіб Кількість жертв виверження вулкану у Гватемалі зросла до 62 осіб
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
Завтра в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз) Завтра в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз)
Виверження вулкана в Гватемалі: 25 людей загинули, 296 постраждали (фоторепортаж) Виверження вулкана в Гватемалі: 25 людей загинули, 296 постраждали (фоторепортаж)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 11 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
69 %
749 мм
6.1 м/с
23 %
Стрічка новин