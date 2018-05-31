У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +29°

Ввечері у столиці до +22°.

Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 31 травня у столиці без опадів, температура до +29°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +22°. Вітер мінливий, до 6,1 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 04:53, а зайде о 20:57.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 31 травня, в Україні без опадів, температура до +32°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.