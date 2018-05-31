В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

Пожежна небезпека очікується протягом найближчих днів.

В Україні зберігається пожежна небезпека / Фото ternopil.mns.gov.ua

Протягом 31 травня-1 червня в Україні очікується надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"31 травня-1 червня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, у четвер, 31 травня, в Україні без опадів, температура до +32°.