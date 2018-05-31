Синоптики дали прогноз погоди на червень в Україні: без пекельної спеки та з хвилею гроз

Синоптики дали довгостроковий прогноз погоди на перший місяць літа 2018 року.

З'явився прогноз погоди на червень / фото УНІАН

Червень може здивувати примхами погоди. Адже в кінці травня - на початку першого місяця літа на територію України приходять холодні повітряні маси, що може істотно вплинути на погодну ситуацію.

Перший тиждень червня буде теплим, але не гарячим. Погода буде сприяти відпочинку на природі. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +28...+30º, нічна температура коливатиметься в межах +14...+20º, передає Meteoprog.

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40-градусної спеки побоюватися не варто. Можливі короткочасні дощі з грозами, особливо на заході країни. Атмосферний фронт буде сприяти формуванню купчасто-дощових хмар.

З другого тижня місяця встановиться спекотна і суха погода, інтенсивні опади не прогнозуються. Температура повітря буде стабільною, без різких перепадів і стрибків. А ось із середини місяця країну накриє хвиля гроз, можливі опади у вигляді граду і шквальний вітер.

Погода стабілізується під кінець червня, коли сонячні та погожі дні будуть чергуватися з дощами, але грози та бурі не прогнозуються.

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 31 травня, в Україні без опадів, температура до +32°.