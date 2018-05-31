Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні у перший день літа

11:40, 31 травня 2018
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У Приазов'ї та Криму 1 червня очікується сильний, до штормових поривів, північно-східний вітер.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Літо почнеться в Україні сухою і сонячною погодою. Лише на Закарпатті та навколо Карпат існує ймовірність локальних дощів.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Останній день весни в Україні буде спекотним і сонячним (карта)

А ось температура повітря завтра знизиться. В Україну прийде свіжа повітряна маса.

На сході завтра +18... +22 градуси, у центрі, на півночі +20... +24 градуси, на півдні +23... +26 градусів, на заході ще втримається зжара, +25... +28 градусів.

У Приазов'ї та Криму 1 червня очікується сильний, до штормових поривів, північно-східний вітер.

У Києві п'ятниця буде сухою. Літо почнеться в столиці максимальної денною температурою повітря +22... +24 градуси.

Як повідомляла Погода-УНІАН, синоптики дали прогноз погоди на червень в Україні: без пекельної спеки і з хвилею гроз.

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