Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні у перший день літа
У Приазов'ї та Криму 1 червня очікується сильний, до штормових поривів, північно-східний вітер.
Літо почнеться в Україні сухою і сонячною погодою. Лише на Закарпатті та навколо Карпат існує ймовірність локальних дощів.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Останній день весни в Україні буде спекотним і сонячним (карта)
А ось температура повітря завтра знизиться. В Україну прийде свіжа повітряна маса.
На сході завтра +18... +22 градуси, у центрі, на півночі +20... +24 градуси, на півдні +23... +26 градусів, на заході ще втримається зжара, +25... +28 градусів.
У Приазов'ї та Криму 1 червня очікується сильний, до штормових поривів, північно-східний вітер.
У Києві п'ятниця буде сухою. Літо почнеться в столиці максимальної денною температурою повітря +22... +24 градуси.
Як повідомляла Погода-УНІАН, синоптики дали прогноз погоди на червень в Україні: без пекельної спеки і з хвилею гроз.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +16°
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Житомир+25°... +11°
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Запоріжжя+27°... +16°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+25°... +12°
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Кіровоград+29°... +13°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+26°... +11°
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Львів+26°... +13°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+26°... +17°
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Полтава+28°... +13°
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Рівне+26°... +11°
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Сімферополь+25°... +12°
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Суми+26°... +8°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+30°... +12°
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Херсон+25°... +16°
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Хмельницький+27°... +15°
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Черкаси+28°... +14°
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Чернігів+23°... +11°
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Чернівці+28°... +16°