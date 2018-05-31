У Пакистані встановилася рекордна спека: температура піднялася до +50 градусів

Кількість жертв аномальної спеки досягла 65 осіб.

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У Пакистані зафіксували найспекотніший день року: температура піднялася до +50 градусів за Цельсієм у тіні.

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Люди на вулицях рятуються водою з річок, колодязів, у той же час вчені попереджають, що водойми можуть дуже швидко висохнути. Кількість жертв аномальної спеки досягла 65 осіб, йдеться в сюжеті ТСН.