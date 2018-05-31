На Кубі жертвами шторму "Альберто" стали чотири людини

Через розгул стихії евакуювали понад 51 тис. осіб.

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У результаті повеней, викликаних субтропічним штормом "Альберто", на Кубі загинули чотири людини.

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Станом на ніч 29 травня в результаті дощів і повеней, викликаних штормом "Альберто", загинули чотири людини, передає Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.

Шторм "Альберто" накрис Кубу 26 травня, без світла в центральній частині країни залишилися понад 40 тис. осіб, 1384 житлових будинків були пошкоджені, 174 з них повністю зруйновані, завдано серйозної шкоди сільському господарству.

Через розгул стихії евакуювали понад 51 тис. осіб. Повінь призвела до витоку нафти на нафтопереробному заводі в місті Сьєнфуегос, робота підприємства зупинена.

Нагадаємо, збиток від урагану "Альберто" може досягти 1 млрд доларів.