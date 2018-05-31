На Кубі жертвами шторму "Альберто" стали чотири людини

14:00, 31 травня 2018
96
0

Через розгул стихії евакуювали понад 51 тис. осіб.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті повеней, викликаних субтропічним штормом "Альберто", на Кубі загинули чотири людини.

Оман постраждав від потужного циклону "Мекуну"

Станом на ніч 29 травня в результаті дощів і повеней, викликаних штормом "Альберто", загинули чотири людини, передає Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.

Шторм "Альберто" накрис Кубу 26 травня, без світла в центральній частині країни залишилися понад 40 тис. осіб, 1384 житлових будинків були пошкоджені, 174 з них повністю зруйновані, завдано серйозної шкоди сільському господарству.

Через розгул стихії евакуювали понад 51 тис. осіб. Повінь призвела до витоку нафти на нафтопереробному заводі в місті Сьєнфуегос, робота підприємства зупинена.

Нагадаємо, збиток від урагану "Альберто" може досягти 1 млрд доларів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Північний захід Франції постраждав від повеней Північний захід Франції постраждав від повеней
Через повені на півдні Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб Через повені на півдні Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +30° (карта)
У Києві завтра без опадів, температура до +26° У Києві завтра без опадів, температура до +26°
Весна у Києві встановила 17 температурних рекордів Весна у Києві встановила 17 температурних рекордів
Погода на тиждень: в Україні буде тепло і з дощами (карта) Погода на тиждень: в Україні буде тепло і з дощами (карта)
Виверження вулкана в Гватемалі: 25 людей загинули, 296 постраждали (фоторепортаж) Виверження вулкана в Гватемалі: 25 людей загинули, 296 постраждали (фоторепортаж)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 11 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
69 %
749 мм
6.1 м/с
23 %
Стрічка новин