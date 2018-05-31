У Рівному встановили охолоджуючу водяну рамку

15:01, 31 травня 2018
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Рамка буде працювати на Майдані Незалежності впродовж усього періоду сильної спеки.

У Рівному встановили охолоджуючу рамку / ДСНС
У Рівному встановили охолоджуючу рамку / ДСНС

У Рівному встановили охолоджуючу рамку, яка допомагає місцевим жителям легше переносити сильну спеку.

У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +29°

Освіжаючу рамку встановили на центральному майдані міста, повідомляє прес-служба ДСНС України.

Зазначається, що окрім освіжаючого ефекту від струменів тонкорозпиленої прохолодної води, і дорослі і діти отримують позитивні емоції і охоче фотографуються. Така водяна завіса також дозволяє запобігти тепловим та сонячним ударам, а особливою перевагою конструкції є її мобільність, за допомогою чого можна легко перемістити в будь-яке необхідне місце.

Рамка буде працювати на Майдані Незалежності впродовж усього періоду сильної спеки.

Нагадаємо, у четвер, 31 травня, в Україні без опадів, температура до +32°.

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