У Рівному встановили охолоджуючу водяну рамку
Рамка буде працювати на Майдані Незалежності впродовж усього періоду сильної спеки.
У Рівному встановили охолоджуючу рамку, яка допомагає місцевим жителям легше переносити сильну спеку.
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +29°
Освіжаючу рамку встановили на центральному майдані міста, повідомляє прес-служба ДСНС України.
Зазначається, що окрім освіжаючого ефекту від струменів тонкорозпиленої прохолодної води, і дорослі і діти отримують позитивні емоції і охоче фотографуються. Така водяна завіса також дозволяє запобігти тепловим та сонячним ударам, а особливою перевагою конструкції є її мобільність, за допомогою чого можна легко перемістити в будь-яке необхідне місце.
Рамка буде працювати на Майдані Незалежності впродовж усього періоду сильної спеки.
Нагадаємо, у четвер, 31 травня, в Україні без опадів, температура до +32°.
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