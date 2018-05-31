У Києві завтра без опадів, температура до +22°

17:00, 31 травня 2018
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Ввечері у столиці до +18°.

Завтра без опадів / фото УНІАН
Завтра без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 1 червня, у столиці без опадів, температура до +22°.

В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +18°. Вітер мінливий, до 2,8 м/с.

Сонце в столиці зійде у 04:52, а зайде о 20:58.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня в Україні без опадів, температура до +28°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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