Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта)

08:11, 1 червня 2018
67
0

Найтепліше буде на заході країни.

Сьогодні в Україні буде сонячно / УНІАН
Сьогодні в Україні буде сонячно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 1 червня в Україні без опадів, температура до +28°.

У Рівному встановили охолоджуючу водяну рамку

На сході без опадів, температура до +20°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +27°.

На заході України без опадів. Температура до +28°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +22°. У центрі сонячно, температура до +24°.

Прогноз на 1 червня / УНІАН
Прогноз на 1 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 1 червня — Івана Довгого. Якщо в цей день прохолодна погода, ще 40 днів тепла не варто чекати.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Північний захід Франції постраждав від повеней Північний захід Франції постраждав від повеней
Через повені на півдні Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб Через повені на півдні Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб
Сьогодні у Києві до +26°, без опадів Сьогодні у Києві до +26°, без опадів
Кількість жертв виверження вулкану у Гватемалі зросла до 62 осіб Кількість жертв виверження вулкану у Гватемалі зросла до 62 осіб
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
Погода на тиждень: в Україні буде тепло і з дощами (карта) Погода на тиждень: в Україні буде тепло і з дощами (карта)
Виверження вулкана в Гватемалі: 25 людей загинули, 296 постраждали (фоторепортаж) Виверження вулкана в Гватемалі: 25 людей загинули, 296 постраждали (фоторепортаж)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 11 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
69 %
749 мм
6.1 м/с
23 %
Стрічка новин