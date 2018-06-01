Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта)

Найтепліше буде на заході країни.

Сьогодні в Україні буде сонячно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 1 червня в Україні без опадів, температура до +28°.

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На сході без опадів, температура до +20°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +27°.

На заході України без опадів. Температура до +28°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +22°. У центрі сонячно, температура до +24°.

Прогноз на 1 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 1 червня — Івана Довгого. Якщо в цей день прохолодна погода, ще 40 днів тепла не варто чекати.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.