Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

У п'ятницю, 1 червня, в Україні зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Читайте також У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"1 червня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, 1 червня в Україні без опадів, температура до +28°. Зокрема, на сході без опадів, температура до +20°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +27°.