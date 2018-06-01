Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

09:41, 1 червня 2018
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Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

У п'ятницю, 1 червня, в Україні зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"1 червня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, 1 червня в Україні без опадів, температура до +28°. Зокрема, на сході без опадів, температура до +20°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +27°.

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