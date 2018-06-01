На півночі Китаю вирує природна пожежа

Пожежа охопила більше 10 районів.

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У північних районах Китаю вирує природна пожежа.

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Пожежа почалася в окремих районах біля гірського хребта Великий Хінган, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

Пожежники ведуть боротьбу з полум'ям, яким охоплено понад 10 районів. У протипожежних службах відзначили, що в регіоні нещодавно мали місце дощі з грозою.

Нагадаємо, через діяльність пожежних австралійське місто Сідней накрив густий туман.