Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
Без опадів буде на півдні та сході країни.
На вихідних в Україні пройдуть дощі з грозами, у всіх регіонах очікується тепла погода.
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +16°, вдень +25°. У неділю гроза, +16°...+27°.
Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта)
У Львові завтра пройде дощ з грозою, вночі +16°, вдень +27°. У неділю також очікується гроза, +14°...+24°.
У Луцьку в суботу вночі +16°, вдень +28°, без опадів. У неділю вночі +14°, вдень +28° хмарно з проясненнями.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +13°...+26°. У неділю до +25°, гроза.
Одеситам на вихідних обіцяють сонячну погоду. У суботу температура вночі +12°, вдень +24°. У неділю +13°...+25°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +12°, вдень +22°. У неділю +14°...+26° хмарно з проясненнями.
У Дніпрі в суботу мінлива хмарність. Температура вночі +12°, вдень +24°. У неділю без опадів, температура повітря +15°...+27°.
У Сімферополі завтра сонячно, +7°...+24°. У неділю +9°...+26°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +10 градусів, удень +21°. У неділю без опадів, температура до +23°.
У Краматорську в суботу сонячно, температура вночі +10°, удень +23°. У неділю температура до +26°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра очікується ясна погода, температура вночі +10°, удень +23°. У неділю +13°...+27°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +22°. У неділю дощ, вночі +9°, вдень +19°.
У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ з грозою, вночі +15°, вдень +27°. У неділю також очікуються опади, вночі +11°, вдень до +24°.
У Трускавці в суботу дощ з грозою, температура до +27°. У неділю температура до +23°, гроза.
У Сваляві завтра пройде злива, +26°, e неділю також очікуються опади, температура повітря +12° ...+22°.
У Затоці в суботу без опадів, вночі +13°, вдень +23°. У неділю мінлива хмарність, температура до +23°.
У Бердянську завтра ясно, температура до +21°, у неділю без опадів, температура повітря +10° ...+23°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +13°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+28°... +16°
-
Житомир+25°... +11°
-
Запоріжжя+27°... +16°
-
Івано-Франківськ+28°... +13°
-
Київ+25°... +12°
-
Кіровоград+29°... +13°
-
Луганськ+28°... +16°
-
Луцьк+26°... +11°
-
Львів+26°... +13°
-
Миколаїв+27°... +17°
-
Одеса+26°... +17°
-
Полтава+28°... +13°
-
Рівне+26°... +11°
-
Сімферополь+25°... +12°
-
Суми+26°... +8°
-
Тернопіль+26°... +13°
-
Харків+30°... +12°
-
Херсон+25°... +16°
-
Хмельницький+27°... +15°
-
Черкаси+28°... +14°
-
Чернігів+23°... +11°
-
Чернівці+28°... +16°