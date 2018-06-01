Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта)

12:00, 1 червня 2018
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Без опадів буде на півдні та сході країни.

На вихідних в Україні очікуються грози / фото УНІАН
На вихідних в Україні очікуються грози / фото УНІАН

На вихідних в Україні пройдуть дощі з грозами, у всіх регіонах очікується тепла погода.

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +16°, вдень +25°. У неділю гроза, +16°...+27°.

Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта)

У Львові завтра пройде дощ з грозою, вночі +16°, вдень +27°. У неділю також очікується гроза, +14°...+24°.

У Луцьку в суботу вночі +16°, вдень +28°, без опадів. У неділю вночі +14°, вдень +28° хмарно з проясненнями.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +13°...+26°. У неділю до +25°, гроза.

Одеситам на вихідних обіцяють сонячну погоду. У суботу температура вночі +12°, вдень +24°. У неділю +13°...+25°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +12°, вдень +22°. У неділю +14°...+26° хмарно з проясненнями.

Прогноз на 2 червня / УНІАН
Прогноз на 2 червня / УНІАН
Прогноз на 3 червня / УНІАН
Прогноз на 3 червня / УНІАН

У Дніпрі в суботу мінлива хмарність. Температура вночі +12°, вдень +24°. У неділю без опадів, температура повітря +15°...+27°.

У Сімферополі завтра сонячно, +7°...+24°. У неділю +9°...+26°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +10 градусів, удень +21°. У неділю без опадів, температура до +23°.

У Краматорську в суботу сонячно, температура вночі +10°, удень +23°. У неділю температура до +26°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра очікується ясна погода, температура вночі +10°, удень +23°. У неділю +13°...+27°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +22°. У неділю дощ, вночі +9°, вдень +19°.

У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ з грозою, вночі +15°, вдень +27°. У неділю також очікуються опади, вночі +11°, вдень до +24°.

У Трускавці в суботу дощ з грозою, температура до +27°. У неділю температура до +23°, гроза.

У Сваляві завтра пройде злива, +26°, e неділю також очікуються опади, температура повітря +12° ...+22°.

У Затоці в суботу без опадів, вночі +13°, вдень +23°. У неділю мінлива хмарність, температура до +23°.

У Бердянську завтра ясно, температура до +21°, у неділю без опадів, температура повітря +10° ...+23°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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