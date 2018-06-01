Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)

12:56, 1 червня 2018
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Користувачі активно діляться знімками першого літнього снігу у соцмережах.

Росіяни 1 червня малюють на кучугурах / Instagram comedylife90
Росіяни 1 червня малюють на кучугурах / Instagram comedylife90

У російських Єкатеринбурзі, Салехарді і Набережних Челнах у перший день літа пішов сніг. Сніг також випав у Самарській і Кіровської областях, Удмуртії, Башкирії і Татарстані.

Місцеві мешканці діляться в соцмережах неймовірними фото.

«Річний сніговий покров в Прикам'ї зафіксований вперше з 2007 року», — зазначають метеорологи.

Фото: соцмережі
Фото: соцмережі
Фото: соцмережі
Фото: соцмережі

За словами російських синоптиків, якщо середньодобова температура 1 червня буде нижче 2,3 градуси за Цельсієм, то цей день може стати самим холодним літнім днем за останні 50 років.

Як повідомляв УНІАН, у травні південь Франції накрили аномальні снігопади.

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