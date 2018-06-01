Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду

Місцями випало до 4 см граду.

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У швейцарському місті Цюріх пройшли сильні дощі, пожежникам довелося виїхати на виклики близько 700 разів.

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Через зливові дощі кілька будинків опинилися підтопленими, у двох громадах питна вода була забруднена, і через блискавки цюріхський міжнародний аеропорт залишився на півгодини без світла, передає Euronews.

Через негоду постраждав також кантоні Ааргау і східні райони Швейцарії. Річки вийшли з берегів, вітер валив дерева. Дощі затопили сотні підвалів і підземних гаражів, шар граду, що випав, місцями сягав 4 см.

Нагадаємо, ввечері 29 травня в Парижі пройшов сильний дощ із грозою, затопивши вулиці міста і станції метро.