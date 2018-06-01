У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку
НС оголосили в 22 штатах.
У 22 з 31 штату Мексики оголосили надзвичайний стан через аномальну спеку.
У Пакистані встановилася рекорднаі спека: температура піднялася до +50 градусів
Режим НС оголошено відразу в 573 муніципалітетах. Вони розташовані в штатах Нижня Каліфорнія, Південна Нижня Каліфорнія, Сонора, Наяріт, Оахака, Чіуауа, Коауїла, Дуранго, Сан-Луїс-Потосі, Нуево-Леон, Тамауліпас, Веракрус, Герреро, Табаско, Кампече, Кінтана-Роо, Юкатан, Чьяпас, Коліма, Сіналоа, Мічоакан і Пуебла, передає "РИА Новости" з посиланням на національну службу цивільної оборони.
Відзначається, що місцями температура піднялася до 45-50 градусів. 30 травня в столиці Мехіко була зафиксована найвища для дня температура майже за 100 років – стовпчик термометра піднявся до 31,7 градусів. Медики рекомендують у цих умовах запастися питною водою і не перебувати довго на відкритому повітрі.
Нагадаємо, у Рівному встановили охолоджуючу рамку, яка допомагає місцевим жителям легше переносити сильну спеку.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +13°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+28°... +16°
-
Житомир+25°... +11°
-
Запоріжжя+27°... +16°
-
Івано-Франківськ+28°... +13°
-
Київ+25°... +12°
-
Кіровоград+29°... +13°
-
Луганськ+28°... +16°
-
Луцьк+26°... +11°
-
Львів+26°... +13°
-
Миколаїв+27°... +17°
-
Одеса+26°... +17°
-
Полтава+28°... +13°
-
Рівне+26°... +11°
-
Сімферополь+25°... +12°
-
Суми+26°... +8°
-
Тернопіль+26°... +13°
-
Харків+30°... +12°
-
Херсон+25°... +16°
-
Хмельницький+27°... +15°
-
Черкаси+28°... +14°
-
Чернігів+23°... +11°
-
Чернівці+28°... +16°