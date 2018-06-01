У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку

15:05, 1 червня 2018
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НС оголосили в 22 штатах.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У 22 з 31 штату Мексики оголосили надзвичайний стан через аномальну спеку.

У Пакистані встановилася рекорднаі спека: температура піднялася до +50 градусів

Режим НС оголошено відразу в 573 муніципалітетах. Вони розташовані в штатах Нижня Каліфорнія, Південна Нижня Каліфорнія, Сонора, Наяріт, Оахака, Чіуауа, Коауїла, Дуранго, Сан-Луїс-Потосі, Нуево-Леон, Тамауліпас, Веракрус, Герреро, Табаско, Кампече, Кінтана-Роо, Юкатан, Чьяпас, Коліма, Сіналоа, Мічоакан і Пуебла, передає "РИА Новости" з посиланням на національну службу цивільної оборони.

Відзначається, що місцями температура піднялася до 45-50 градусів. 30 травня в столиці Мехіко була зафиксована найвища для дня температура майже за 100 років – стовпчик термометра піднявся до 31,7 градусів. Медики рекомендують у цих умовах запастися питною водою і не перебувати довго на відкритому повітрі.

Нагадаємо, у Рівному встановили охолоджуючу рамку, яка допомагає місцевим жителям легше переносити сильну спеку.

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