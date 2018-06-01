Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
Лава знищила понад 80 будинків.
Через виверження вулкана Кілауеа на Гавайських островах проводять нову евакуацію.
Через виверження вулкана на Гаваях відключають електроенергію
Місцева влада обходить оселі, щоб умовити їхніх мешканців перебратися до безпечного місця. Потоки розпеченої лави випливають з розломів, яких вулканологи рахують десятками, а саме виверження триває вже місяць, повідомляє Euronews.
За час виверження вулкана лава знищила понад 80 будинків і кілька автомобільних доріг.
Нагадаємо, найбільш активний вулкан індонезійського острова Ява 24 травня викинув стовп попелу на 6 тисяч метрів.
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