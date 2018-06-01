Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію

16:12, 1 червня 2018
131
0

Лава знищила понад 80 будинків.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Через виверження вулкана Кілауеа на Гавайських островах проводять нову евакуацію.

Через виверження вулкана на Гаваях відключають електроенергію

Місцева влада обходить оселі, щоб умовити їхніх мешканців перебратися до безпечного місця. Потоки розпеченої лави випливають з розломів, яких вулканологи рахують десятками, а саме виверження триває вже місяць, повідомляє Euronews.

За час виверження вулкана лава знищила понад 80 будинків і кілька автомобільних доріг.

Нагадаємо, найбільш активний вулкан індонезійського острова Ява 24 травня викинув стовп попелу на 6 тисяч метрів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Північний захід Франції постраждав від повеней Північний захід Франції постраждав від повеней
Виверження вулкана Фуего у Гватемалі показали з космосу (фото) Виверження вулкана Фуего у Гватемалі показали з космосу (фото)
Сьогодні у Києві до +26°, без опадів Сьогодні у Києві до +26°, без опадів
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У Києві завтра без опадів, температура до +26° У Києві завтра без опадів, температура до +26°
Завтра в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз) Завтра в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз)
Жертвами повеней на Кубі стали семеро людей Жертвами повеней на Кубі стали семеро людей

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 12 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
69 %
749 мм
6.1 м/с
23 %
Стрічка новин