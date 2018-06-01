Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію

Лава знищила понад 80 будинків.

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Через виверження вулкана Кілауеа на Гавайських островах проводять нову евакуацію.

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Місцева влада обходить оселі, щоб умовити їхніх мешканців перебратися до безпечного місця. Потоки розпеченої лави випливають з розломів, яких вулканологи рахують десятками, а саме виверження триває вже місяць, повідомляє Euronews.

За час виверження вулкана лава знищила понад 80 будинків і кілька автомобільних доріг.

Нагадаємо, найбільш активний вулкан індонезійського острова Ява 24 травня викинув стовп попелу на 6 тисяч метрів.