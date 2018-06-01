Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років
В цьому році у травні було зафіксовано 12 температурних рекордів.
Травень у цьому році став одним з найспекотніших у Києві за останні 137 років.
Про це свідчать дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Квітень в Європі був найтеплішим за останні 40 років
"За даними спостережень метеостанції обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря травня у Києві склала +18,8°С, що на 3,6°С вище за кліматичну норму. Цьогорічний травень зайняв четверту позицію серед найтепліших у Києві з 1881 року. Особливістю цьогорічного травня стало те, що перша декада місяця виявилась аж на 7,1°С теплішою за кліматичну норму. Саме тоді, у столиці було зареєстровано 12 температурних рекордів протягом шести днів. До речі, у 2007 році у травні спостерігали аж 22 температурних рекордів поспіль", - йдеться у повідомленні.
За даними обсерваторії, найспекотнішими днями цього місяця були 3 і 5 травня, тоді максимальна температура досягала +30º С. Найпрохолоднішими стали 13 та 15 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +8,6°С.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +13°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+28°... +16°
-
Житомир+25°... +11°
-
Запоріжжя+27°... +16°
-
Івано-Франківськ+28°... +13°
-
Київ+25°... +12°
-
Кіровоград+29°... +13°
-
Луганськ+28°... +16°
-
Луцьк+26°... +11°
-
Львів+26°... +13°
-
Миколаїв+27°... +17°
-
Одеса+26°... +17°
-
Полтава+28°... +13°
-
Рівне+26°... +11°
-
Сімферополь+25°... +12°
-
Суми+26°... +8°
-
Тернопіль+26°... +13°
-
Харків+30°... +12°
-
Херсон+25°... +16°
-
Хмельницький+27°... +15°
-
Черкаси+28°... +14°
-
Чернігів+23°... +11°
-
Чернівці+28°... +16°