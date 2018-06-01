Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років

В цьому році у травні було зафіксовано 12 температурних рекордів.

Травень у Києві став одним з найтепліших за понад 100 років / фото УНІАН

Травень у цьому році став одним з найспекотніших у Києві за останні 137 років.

Про це свідчать дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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"За даними спостережень метеостанції обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря травня у Києві склала +18,8°С, що на 3,6°С вище за кліматичну норму. Цьогорічний травень зайняв четверту позицію серед найтепліших у Києві з 1881 року. Особливістю цьогорічного травня стало те, що перша декада місяця виявилась аж на 7,1°С теплішою за кліматичну норму. Саме тоді, у столиці було зареєстровано 12 температурних рекордів протягом шести днів. До речі, у 2007 році у травні спостерігали аж 22 температурних рекордів поспіль", - йдеться у повідомленні.

За даними обсерваторії, найспекотнішими днями цього місяця були 3 і 5 травня, тоді максимальна температура досягала +30º С. Найпрохолоднішими стали 13 та 15 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +8,6°С.