На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Також синоптики попереджають, що 3-4 червня на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкується дощовий паводок з пiдвищенням рiвнiв води.

У ДСНС попередили про пожежну небезпеку 2-4 червня / фото УНІАН

2-4 червня в Україні (крім більшості районів Карпатського регіону) очікується надзвичайний (5-го класу) рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на гідрометцентр, також 3-4 червня на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкується дощовий паводок з пiдвищенням рiвнiв води на 0,3-1,0 м над поточними рiвнями станом на 8.00 1 червня.

"У басейнах Прута та Сiрету при дуже сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в гiрських районах iснує загроза сходження селевих потоків", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, цьогорічний травень став одним з найспекотніших за останні 137 років.