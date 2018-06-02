На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Також синоптики попереджають, що 3-4 червня на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкується дощовий паводок з пiдвищенням рiвнiв води.
2-4 червня в Україні (крім більшості районів Карпатського регіону) очікується надзвичайний (5-го класу) рівень пожежної небезпеки.
Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на гідрометцентр, також 3-4 червня на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкується дощовий паводок з пiдвищенням рiвнiв води на 0,3-1,0 м над поточними рiвнями станом на 8.00 1 червня.
"У басейнах Прута та Сiрету при дуже сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в гiрських районах iснує загроза сходження селевих потоків", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, цьогорічний травень став одним з найспекотніших за останні 137 років.
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