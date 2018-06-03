Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб

В індійському штаті Уттар Прадеш швидкість вітру досягала 100 км/год.

Прапор Індії, ілюстрація / REUTERS

Внаслідок урагану за останню добу в Індії загинули 17 осіб.

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Про це повідомляє Hindustan Times.

Згідно з інформацією, буревій вирує в індійському штаті Уттар Прадеш, і за останню добу від нього також постраждали 11 осіб.

Швидкість вітру в штаті досягає 100 кілометрів на годину.

Переважно люди гинули через падіння дерев і обвалення будинків.