Погода на завтра: дощі перемістяться із заходу України на схід та південь (карта)

Згідно з прогнозом, вдень повітря прогріється до 25-27 градусів.

Дощі перемістяться з заходу України на схід і південь / фото УНІАН

На завтра, 4 червня, синоптики прогнозують в Україні по літньому теплу погоду, а дощі покинуть захід країни і змістяться на схід та південь.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, середня температура на більшості території України сягатиме вдень +25...+27 градусів, вночі повітря охолоне до +13...+15 градусів.

На заході та частині півночі України день видасться сонячним. У Черкаській, Полтавській, Харківській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях можливий невеликий дощ.

фото meteo.gov.ua

У Києві опадів не передбачають, температура повітря в столиці вдень прогріється до +29 градусів.