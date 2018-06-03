Погода на завтра: дощі перемістяться із заходу України на схід та південь (карта)
Згідно з прогнозом, вдень повітря прогріється до 25-27 градусів.
На завтра, 4 червня, синоптики прогнозують в Україні по літньому теплу погоду, а дощі покинуть захід країни і змістяться на схід та південь.
Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, середня температура на більшості території України сягатиме вдень +25...+27 градусів, вночі повітря охолоне до +13...+15 градусів.
На заході та частині півночі України день видасться сонячним. У Черкаській, Полтавській, Харківській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях можливий невеликий дощ.
У Києві опадів не передбачають, температура повітря в столиці вдень прогріється до +29 градусів.
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Кіровоград+29°... +14°
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