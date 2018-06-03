Погода на завтра: дощі перемістяться із заходу України на схід та південь (карта)

19:57, 3 червня 2018
665
0

Згідно з прогнозом, вдень повітря прогріється до 25-27 градусів.

Дощі перемістяться з заходу України на схід і південь / фото УНІАН
Дощі перемістяться з заходу України на схід і південь / фото УНІАН

На завтра, 4 червня, синоптики прогнозують в Україні по літньому теплу погоду, а дощі покинуть захід країни і змістяться на схід та південь.

Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, середня температура на більшості території України сягатиме вдень +25...+27 градусів, вночі повітря охолоне до +13...+15 градусів.

На заході та частині півночі України день видасться сонячним. У Черкаській, Полтавській, Харківській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях можливий невеликий дощ.

фото meteo.gov.ua
фото meteo.gov.ua

У Києві опадів не передбачають, температура повітря в столиці вдень прогріється до +29 градусів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Через повені на півдні Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб Через повені на півдні Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб
Виверження вулкана Фуего у Гватемалі показали з космосу (фото) Виверження вулкана Фуего у Гватемалі показали з космосу (фото)
В Україні зберігається пожежна небезпека В Україні зберігається пожежна небезпека
Сьогодні у Києві до +26°, без опадів Сьогодні у Києві до +26°, без опадів
Завтра в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз) Завтра в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз)
Весна у Києві встановила 17 температурних рекордів Весна у Києві встановила 17 температурних рекордів
Виверження вулкана в Гватемалі: 25 людей загинули, 296 постраждали (фоторепортаж) Виверження вулкана в Гватемалі: 25 людей загинули, 296 постраждали (фоторепортаж)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 12 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
70 %
749 мм
5.6 м/с
20 %
Стрічка новин