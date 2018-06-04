Шість осіб загинули через виверження вулкана в Гватемалі

Це вже друге виверження Фуего у цьому році, перше відбулося на початку року.

Вулканічний попіл, Гватемала / REUTERS

Як мінімум шість людей загинули і 20 отримали травми під час виверження вулкана Фуего у Гватемалі.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомив голова Координаційної агентства Гватемали по зменшенню небезпеки стихійних лих Серхіо Кабанас, потік лави вийшов зі свого русла і спричинив пожежу у сусідньому селищі.

"Ми евакуюємо і рятуємо людей, у нас є дані про 20 постраждалих і шестьох загиблих і зниклих", - сказав Кабанас.

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Через попіл у повітрі довелося закрити аеропорт Аурора в столиці Гватемали. Евакуація пройшла також і з гольф-клубу "Ла реюньйон", неподалік від якого очевидці спостерігали чорні клуби попелу.

"Важливо зберігати спокій, так як вулкан Фуего вивергається протягом року", - заявив Кабанас.

Це вже друге виверження Фуего у цьому році. Перше відбулося на початку року.

Нагадаємо, через виверження вулкану Кілауеа на Гавайських островах проводять нову евакуацію.