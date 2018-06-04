Шість осіб загинули через виверження вулкана в Гватемалі
Це вже друге виверження Фуего у цьому році, перше відбулося на початку року.
Як мінімум шість людей загинули і 20 отримали травми під час виверження вулкана Фуего у Гватемалі.
Про це повідомляє Reuters.
Як повідомив голова Координаційної агентства Гватемали по зменшенню небезпеки стихійних лих Серхіо Кабанас, потік лави вийшов зі свого русла і спричинив пожежу у сусідньому селищі.
"Ми евакуюємо і рятуємо людей, у нас є дані про 20 постраждалих і шестьох загиблих і зниклих", - сказав Кабанас.
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Через попіл у повітрі довелося закрити аеропорт Аурора в столиці Гватемали. Евакуація пройшла також і з гольф-клубу "Ла реюньйон", неподалік від якого очевидці спостерігали чорні клуби попелу.
"Важливо зберігати спокій, так як вулкан Фуего вивергається протягом року", - заявив Кабанас.
Це вже друге виверження Фуего у цьому році. Перше відбулося на початку року.
Нагадаємо, через виверження вулкану Кілауеа на Гавайських островах проводять нову евакуацію.
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