В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +30° (карта)

По всій країні сьогодні буде спекотно.

Сьогодні місцями очікуються дощі з грозами / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 4 червня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +30°.

На сході без опадів, температура до +30°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +27°.

На заході України сонячно. Температура до +29°.

У північних областях без опадів. Температура до +30°. У центрі місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +29°.

Прогноз на 4 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 4 червня — мученика Василіска, Волошковий день. Сильна роса вранці 4 червня - чекай багатого врожаю.

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