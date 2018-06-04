В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +30° (карта)
По всій країні сьогодні буде спекотно.
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 4 червня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +30°.
На сході без опадів, температура до +30°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +27°.
На заході України сонячно. Температура до +29°.
У північних областях без опадів. Температура до +30°. У центрі місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +29°.
За народним прогнозом, 4 червня — мученика Василіска, Волошковий день. Сильна роса вранці 4 червня - чекай багатого врожаю.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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