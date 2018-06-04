У Києві сьогодні без опадів, температура до +30°

Ввечері у столиці до +24°.

У Києві сьогодні буде спекотно / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 червня у столиці без опадів, температура до +30°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +24°. Вітер західний та північно-західний, до 3,5 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 04:51, а зайде о 20:59.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 4 червня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +30°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.