У Києві сьогодні без опадів, температура до +30°

08:30, 4 червня 2018
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Ввечері у столиці до +24°.

У Києві сьогодні буде спекотно / фото УНІАН
У Києві сьогодні буде спекотно / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 червня у столиці без опадів, температура до +30°.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +24°. Вітер західний та північно-західний, до 3,5 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 04:51, а зайде о 20:59.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 4 червня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +30°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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