Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

09:36, 4 червня 2018
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Пожежної небезпеки немає лише у Карпатах та на Житомирщині.

В Україні зберігається пожежна небезпека / Фото ternopil.mns.gov.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / Фото ternopil.mns.gov.ua

Сьогодні, 4 червня, в Україні зберігатиметься пожежна небезпека надзвичайного (п'ятого) рівня.

У Києві сьогодні без опадів, температура до +30°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"4 червня в Україні, крім більшості районів Карпатського регіону та Житомирщини, надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 4 червня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +30°.

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