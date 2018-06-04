Виверження вулкана в Гватемалі: 25 людей загинули, 296 постраждали (фоторепортаж)

10:51, 4 червня 2018
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Виверження стало найсильнішим за останні роки.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Не менше 25 людей загинули, ще 296 постраждали в Гватемалі в результаті виверження вулкана Фуего.

Шість осіб загинули через виверження вулкана в Гватемалі

Виверження вулкана відбулося приблизно опівдні за місцевим часом, і лава почала стікати зі схилу в другій половині дня, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

Відзначається, що це виверження є "найсильнішим за останні роки близько 1,7 млн осіб постраждали, понад 3000 були евакуйовані.

Люди, яким вдалося врятуватися, розповідають, що потоки розпеченої лави просто заливали довколишні будівлі, йдеться в сюжеті ТСН.

Нагадаємо, через виверження вулкану Кілауеа на Гавайських островах проводять нову евакуацію.

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