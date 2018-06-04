Погода на тиждень: в Україні буде тепло і з дощами (карта)

У середині тижня очікується невелике похолодання.

Цього тижня в Україні очікуються дощі / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні місцями очікуються дощі з грозами.

У понеділок в Україні місцями пройдуть дощі. На сході до +29°, в інших регіонах до +25°...+28°.

Прогноз на 4 червня / УНІАН

У вівторок, 5 червня, в Україні очікуються опади. На сході до +30°.

Прогноз на 5 червня / УНІАН

У середу, 6 червня, практично без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +29°. В інших регіонах до +24°.

Прогноз на 6 червня / УНІАН

У четвер також без опадів. Вночі по країні +8°...+15°, вдень на півдні до +28°.

Прогноз на 7 червня / УНІАН

У п'ятницю місцями пройдуть дощі з грозами. На півдні до +29°, в інших регіонах до +28°.

Прогноз на 8 червня / УНІАН

9 і 10 червня в Україні пройдуть дощі. У суботу вночі найпрохолодніше буде на півночі - до +9°, на решті території +12°...+17°. Вдень температура по країні +25°...+30°. У неділю вночі на півночі до +9°, вдень в Україні від +22° до +30°.

Прогноз на 9 червня / УНІАН

Прогноз на 10 червня / УНІАН

Народний прогноз

4 червня — мученика Василіска, Волошковий день. Сильна роса вранці 4 червня - чекай багатого врожаю. 5 червня — Леонтія. У цей день закінчують посадку огірків.

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6 червня — день Симеона Стовпника. Вважалося, що саме з цього дня починається справжнє літо. 6 червня йде дощ — буде багато грибів.

7 червня — Іванів день. Сильні роси на Іванів день — до хорошого врожаю. 8 червня — Карпа. Багато комарів 8 червня — остання декада літнього місяця буде теплою, але варто очікувати опадів. Хороший урожай щавлю 8 червня — літо буде теплим.

9 червня — Федорин день. Хмарна погода вдень 9 червня, але до вечора хмари зникають — можна чекати ясного наступного дня. 10 червня — Микити Тихого, Євтихія. День тихий і безвітряний — буде багатий урожай.

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