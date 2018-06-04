Погода на тиждень: в Україні буде тепло і з дощами (карта)
У середині тижня очікується невелике похолодання.
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні місцями очікуються дощі з грозами.
У понеділок в Україні місцями пройдуть дощі. На сході до +29°, в інших регіонах до +25°...+28°.
У вівторок, 5 червня, в Україні очікуються опади. На сході до +30°.
У середу, 6 червня, практично без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +29°. В інших регіонах до +24°.
У четвер також без опадів. Вночі по країні +8°...+15°, вдень на півдні до +28°.
У п'ятницю місцями пройдуть дощі з грозами. На півдні до +29°, в інших регіонах до +28°.
9 і 10 червня в Україні пройдуть дощі. У суботу вночі найпрохолодніше буде на півночі - до +9°, на решті території +12°...+17°. Вдень температура по країні +25°...+30°. У неділю вночі на півночі до +9°, вдень в Україні від +22° до +30°.
Народний прогноз
4 червня — мученика Василіска, Волошковий день. Сильна роса вранці 4 червня - чекай багатого врожаю. 5 червня — Леонтія. У цей день закінчують посадку огірків.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +30° (карта)
6 червня — день Симеона Стовпника. Вважалося, що саме з цього дня починається справжнє літо. 6 червня йде дощ — буде багато грибів.
7 червня — Іванів день. Сильні роси на Іванів день — до хорошого врожаю. 8 червня — Карпа. Багато комарів 8 червня — остання декада літнього місяця буде теплою, але варто очікувати опадів. Хороший урожай щавлю 8 червня — літо буде теплим.
9 червня — Федорин день. Хмарна погода вдень 9 червня, але до вечора хмари зникають — можна чекати ясного наступного дня. 10 червня — Микити Тихого, Євтихія. День тихий і безвітряний — буде багатий урожай.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +16°
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Житомир+26°... +11°
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Запоріжжя+28°... +16°
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Івано-Франківськ+27°... +13°
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Київ+26°... +12°
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Кіровоград+29°... +14°
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Луганськ+30°... +18°
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Луцьк+26°... +11°
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Львів+24°... +13°
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Миколаїв+27°... +16°
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Одеса+28°... +17°
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Полтава+29°... +13°
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Рівне+26°... +11°
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Сімферополь+25°... +12°
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Суми+27°... +9°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+28°... +13°
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Херсон+26°... +16°
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Хмельницький+27°... +15°
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Черкаси+28°... +14°
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Чернігів+23°... +10°
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Чернівці+28°... +16°