Весна у Києві встановила 17 температурних рекордів

Середньовесняна температура повітря у столиці склала +10,0º.

Весна у Києві була теплішою за кліматичну норму / УНІАН

Весна-2018 у Києві встановила 17 температурних рекордів.

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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Середньовесняна температура повітря у столиці склала +10,0º, що на 1,8º перевищує кліматичну норму. Кліматологи обсерваторії визначили, що цьогорічна весна посіла дев’яту позицію серед найтепліших у Києві з 1881 року.

Весняні місяці, крім березня, були теплішими за кліматичну норму, а особливо квітень, який мав найбільше відхилення від норми – 4,4°, що дозволило йому посісти перше місце в ієрархії найтепліших за 138 років спостережень. Його попередник березень став найхолоднішим з початку XXI століття.

Протягом весни у столиці було встановлено 17 температурних рекордів, які зафіксовані у квітні та травні. Зважаючи на те, що цьогорічний квітень був за температурним режимом рекордним, метеорологічне літо у Києві розпочалось 29 квітня, а метеорологічна весна тривала лише 36 днів.

Зазначається, що кількість опадів у столиці за весну склала 126 мм, що становить 89% кліматичної норми.

Нагадаємо, у понеділок, 4 червня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +30°.