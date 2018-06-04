Жертвами повеней на Кубі стали семеро людей

Ще двоє зникли безвісти.

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У результаті злив і дощів на Кубі загинули семеро людей, двоє зникли безвістиі.

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Семеро загиблих перебували в центральних і західних провінціях Куби. Вони потонули, коли плавали в річках, де різко піднявся рівень води. Двоє зникли, коли купалися в річці, доля іншого поки невідома, передає Xinhua з посиланням на відомство цивільної оборони Куби.

Субтропічний шторм "Альберто" накрив Кубу 26 травня.

Нагадаємо, у місті Еллікотт Сіті (штат Меріленд, США) через повінь одна людина зникли безвісти.