Завтра в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз)

16:30, 4 червня 2018
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На сході до +30°.

Завтра місцями пройдуть дощі / УНІАН
Завтра місцями пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 5 червня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +30°.

Погода на тиждень: в Україні буде тепло і з дощами (карта)

На сході без опадів, температура до +30°. Жителів південних регіонів очікують дощі з грозами. Температура до +28°.

На заході України практично без опадів. Температура до +28°.

У північних областях пройдуть дождт. Температура до +26°. У центрі сонячно, температура до +29°.

За народним прогнозом, 5 червня — Леонтія. У цей день закінчують посадку огірків.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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