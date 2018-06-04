У Києві завтра без опадів, температура до +26°

Ввечері у столиці до +18°.

У Києві завтра без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 червня у столиці без опадів, температура до +26°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +18°. Вітер західний та північно-західний, до 5,7 м/с.

Сонце в столиці зійде у 04:49, а зайде о 21:02.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 5 червня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +30°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.