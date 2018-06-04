У Києві завтра без опадів, температура до +26°

17:00, 4 червня 2018
26
0

Ввечері у столиці до +18°.

У Києві завтра без опадів / фото УНІАН
У Києві завтра без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 червня у столиці без опадів, температура до +26°.

Погода на тиждень: в Україні буде тепло і з дощами (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +18°. Вітер західний та північно-західний, до 5,7 м/с.

Сонце в столиці зійде у 04:49, а зайде о 21:02.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 5 червня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +30°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Північний захід Франції постраждав від повеней Північний захід Франції постраждав від повеней
Виверження вулкана Фуего у Гватемалі показали з космосу (фото) Виверження вулкана Фуего у Гватемалі показали з космосу (фото)
В Україні зберігається пожежна небезпека В Україні зберігається пожежна небезпека
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +30° (карта)
У Києві завтра без опадів, температура до +26° У Києві завтра без опадів, температура до +26°
Завтра в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз) Завтра в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз)
Весна у Києві встановила 17 температурних рекордів Весна у Києві встановила 17 температурних рекордів

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 12 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
70 %
749 мм
5.6 м/с
20 %
Стрічка новин