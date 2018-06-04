В Україні оголосили штормове попередження

19:44, 4 червня 2018
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У західних, південних та Вінницькій області очікуються грози до кінця доби.

Очікуються грози, град та шквали / фото ТСН
Очікуються грози, град та шквали / фото ТСН

В Україні до кінця доби, 4 червня, оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС, посилаючись на дані Українського гідрометцентру. 

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"До кінця доби 4 червня у західних, південних та Вінницькій області грози, місцями град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлення.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на червень в Україні: він буде без пекельної спеки та з хвилею гроз. 40-градусної спеки побоюватися не варто, заспокоювали вони. Можливі короткочасні дощі з грозами, особливо на заході країни. Атмосферний фронт буде сприяти формуванню купчасто-дощових хмар.

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