В Україні оголосили штормове попередження
У західних, південних та Вінницькій області очікуються грози до кінця доби.
В Україні до кінця доби, 4 червня, оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.
Весна у Києві встановила 17 температурних рекордів
"До кінця доби 4 червня у західних, південних та Вінницькій області грози, місцями град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлення.
Раніше синоптики дали прогноз погоди на червень в Україні: він буде без пекельної спеки та з хвилею гроз. 40-градусної спеки побоюватися не варто, заспокоювали вони. Можливі короткочасні дощі з грозами, особливо на заході країни. Атмосферний фронт буде сприяти формуванню купчасто-дощових хмар.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +13°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+29°... +16°
-
Житомир+26°... +11°
-
Запоріжжя+28°... +16°
-
Івано-Франківськ+27°... +13°
-
Київ+26°... +12°
-
Кіровоград+29°... +14°
-
Луганськ+30°... +18°
-
Луцьк+26°... +11°
-
Львів+24°... +13°
-
Миколаїв+27°... +16°
-
Одеса+28°... +17°
-
Полтава+29°... +13°
-
Рівне+26°... +11°
-
Сімферополь+25°... +12°
-
Суми+27°... +9°
-
Тернопіль+26°... +13°
-
Харків+28°... +13°
-
Херсон+26°... +16°
-
Хмельницький+27°... +15°
-
Черкаси+28°... +14°
-
Чернігів+23°... +10°
-
Чернівці+28°... +16°
Віргінія, США
+ 12 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +12 °
Вологість: 70 %
Тиск: 749 мм
Вітер: 5.6 м/с
Ймовірність опадів: 20 %
Схід: 05:44
Захід 20:31
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин