В Україні оголосили штормове попередження

У західних, південних та Вінницькій області очікуються грози до кінця доби.

Очікуються грози, град та шквали / фото ТСН

В Україні до кінця доби, 4 червня, оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Читайте також Весна у Києві встановила 17 температурних рекордів

"До кінця доби 4 червня у західних, південних та Вінницькій області грози, місцями град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлення.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на червень в Україні: він буде без пекельної спеки та з хвилею гроз. 40-градусної спеки побоюватися не варто, заспокоювали вони. Можливі короткочасні дощі з грозами, особливо на заході країни. Атмосферний фронт буде сприяти формуванню купчасто-дощових хмар.