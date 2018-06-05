Кількість жертв виверження вулкану у Гватемалі зросла до 62 осіб

Ще десятки людей зникли безвісти.

Наслідки виверження вулкана у Гватемалі / REUTERS

Кількість загиблих внаслідок найбільшого за останнє століття виверження вулкана у Гватемалі становить вже 62 людини.

Про це повідомляє BBC, з посиланням на агенство по стихійним лихам Гватемали. За даними агенства, ще десятки людей зникли безвісти.

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Президент Джиммі Моралес оголосив триденний національний траур.

Села на схилах вулкана Фуего були поховані у вулканічному попелі, бруду і скелях під час недільного 16-годинного виверження.

Як повідомляв УНІАН, через попіл у повітрі довелося закрити аеропорт Аурора в столиці Гватемали.

Нагадаємо, це вже друге виверження Фуего у цьому році. Перше відбулося на початку року.