Кількість жертв виверження вулкану у Гватемалі зросла до 62 осіб
Ще десятки людей зникли безвісти.
Кількість загиблих внаслідок найбільшого за останнє століття виверження вулкана у Гватемалі становить вже 62 людини.
Про це повідомляє BBC, з посиланням на агенство по стихійним лихам Гватемали. За даними агенства, ще десятки людей зникли безвісти.
Виверження вулкана в Гватемалі: 25 людей загинули, 296 постраждали (фоторепортаж)
Президент Джиммі Моралес оголосив триденний національний траур.
Села на схилах вулкана Фуего були поховані у вулканічному попелі, бруду і скелях під час недільного 16-годинного виверження.
Як повідомляв УНІАН, через попіл у повітрі довелося закрити аеропорт Аурора в столиці Гватемали.
Нагадаємо, це вже друге виверження Фуего у цьому році. Перше відбулося на початку року.
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