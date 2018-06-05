В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +30° (карта)

08:13, 5 червня 2018
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Опадів не очікується в центрі і на сході країни.

В Україні сьогодні дощитиме / УНІАН
В Україні сьогодні дощитиме / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 5 червня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +30°.

Погода на тиждень: в Україні буде тепло і з дощами (карта)

На сході без опадів, температура до +30°. Жителів південних регіонів очікують дощі з грозами. Температура до +28°.

На заході України практично без опадів. Температура до +28°.

У північних областях пройдуть дощі. Температура до +26°. У центрі сонячно, температура до +29°.

Прогноз на 5 червня / УНІАН
Прогноз на 5 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 5 червня — Леонтія. У цей день закінчують посадку огірків.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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