В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +30° (карта)
Опадів не очікується в центрі і на сході країни.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 5 червня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +30°.
Погода на тиждень: в Україні буде тепло і з дощами (карта)
На сході без опадів, температура до +30°. Жителів південних регіонів очікують дощі з грозами. Температура до +28°.
На заході України практично без опадів. Температура до +28°.
У північних областях пройдуть дощі. Температура до +26°. У центрі сонячно, температура до +29°.
За народним прогнозом, 5 червня — Леонтія. У цей день закінчують посадку огірків.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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