Сьогодні у Києві до +26°, без опадів

08:30, 5 червня 2018
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Ввечері у столиці до +18°.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 червня у столиці без опадів, температура до +26°.

Погода на тиждень: в Україні буде тепло і з дощами (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +18°. Вітер західний та північно-західний, до 5,7 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 04:49, а зайде о 21:02.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 5 червня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +30°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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