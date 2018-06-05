Сьогодні у Києві до +26°, без опадів
Ввечері у столиці до +18°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 5 червня у столиці без опадів, температура до +26°.
Погода на тиждень: в Україні буде тепло і з дощами (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +18°. Вітер західний та північно-західний, до 5,7 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 04:49, а зайде о 21:02.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 5 червня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +30°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+21°... +8°
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Дніпро+27°... +11°
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Донецьк+24°... +11°
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Житомир+20°... +8°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+21°... +7°
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Київ+20°... +10°
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Кіровоград+25°... +10°
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Луганськ+27°... +12°
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Луцьк+19°... +7°
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Львів+18°... +7°
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Миколаїв+28°... +13°
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Одеса+31°... +15°
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Полтава+23°... +10°
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Рівне+19°... +6°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+19°... +7°
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Тернопіль+20°... +7°
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Харків+22°... +9°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+19°... +7°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+19°... +8°
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Чернівці+23°... +10°
Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +21 °
Вологість: 78 %
Тиск: 759 мм
Вітер: 3.7 м/с
Ймовірність опадів: 36 %
Схід: 05:44
Захід 20:32
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