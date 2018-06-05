Пожежної небезпеки немає у Карпатах та на Житомирщині.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 5 червня, майже по всій Україні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека (5 класу).

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"5 червня в Україні, крім більшості районів Карпатського регіону та Житомирщини, надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 5 червня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +30°.