В Україні зберігається пожежна небезпека
Пожежної небезпеки немає у Карпатах та на Житомирщині.
Сьогодні, 5 червня, майже по всій Україні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека (5 класу).
Сьогодні у Києві до +26°, без опадів
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"5 червня в Україні, крім більшості районів Карпатського регіону та Житомирщини, надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у вівторок, 5 червня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +30°.
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