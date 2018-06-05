Виверження вулкана Фуего у Гватемалі показали з космосу (фото)
Жертвами виверження вулкана стали понад 60 осіб.
Вчені показали, як з космосу виглядає виверження вулкана Фуего у Гватемалі, жертвами якого стали більше 60 осіб.
Кількість жертв виверження вулкану в Гватемалі зросла до 62 осіб
Знімок був зроблений американським супутником Suomi NPP програми NASA Earth Observing System.
На знімку видно попіл вулкана, який піднявся над хмарами. Також вчені представили карту, на якій показана концентрація діоксиду сірки в повітрі станом на 3 червня. Вулканологи кажуть, що кількість діоксиду сірки була найбільшою у "супутниковій історії" вулкана Фуего.
Дане виверження Фуего стало найсильнішим за останні роки.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+21°... +8°
-
Дніпро+27°... +11°
-
Донецьк+24°... +11°
-
Житомир+20°... +8°
-
Запоріжжя+26°... +13°
-
Івано-Франківськ+21°... +7°
-
Київ+20°... +10°
-
Кіровоград+25°... +10°
-
Луганськ+27°... +12°
-
Луцьк+19°... +7°
-
Львів+18°... +7°
-
Миколаїв+28°... +13°
-
Одеса+31°... +15°
-
Полтава+23°... +10°
-
Рівне+19°... +6°
-
Сімферополь+25°... +14°
-
Суми+19°... +7°
-
Тернопіль+20°... +7°
-
Харків+22°... +9°
-
Херсон+28°... +15°
-
Хмельницький+19°... +7°
-
Черкаси+22°... +10°
-
Чернігів+19°... +8°
-
Чернівці+23°... +10°
Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +21 °
Вологість: 78 %
Тиск: 759 мм
Вітер: 3.7 м/с
Ймовірність опадів: 36 %
Схід: 05:44
Захід 20:32
Фаза місяця:
Стрічка новин