Виверження вулкана Фуего у Гватемалі показали з космосу (фото)

Жертвами виверження вулкана стали понад 60 осіб.

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Вчені показали, як з космосу виглядає виверження вулкана Фуего у Гватемалі, жертвами якого стали більше 60 осіб.

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Знімок був зроблений американським супутником Suomi NPP програми NASA Earth Observing System.

На знімку видно попіл вулкана, який піднявся над хмарами. Також вчені представили карту, на якій показана концентрація діоксиду сірки в повітрі станом на 3 червня. Вулканологи кажуть, що кількість діоксиду сірки була найбільшою у "супутниковій історії" вулкана Фуего.

Виверження вулкана Фуего з космосу / earthobservatory.nasa.gov

Концентрація діоксиду сірки в повітрі / earthobservatory.nasa.gov

Дане виверження Фуего стало найсильнішим за останні роки.