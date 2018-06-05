Через повені на півдні Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб

Із затоплених районів евакуйовано 50 осіб.

Ілюстрація / REUTERS

У результаті повеней, викликаних сильними дощами, у Гуансі-Чжуанському автономному районі Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб.

Читайте також На Кубі жертвами шторму "Альберто" стали чотири людини

Із затоплених районів були екстрено евакуйовані 50 осіб, постраждало 0,52 тис. га посівів, зруйновано шість житлових будівель, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву адміністрацію.

Синоптики прогнозують, що в ряді районів Гуансі сильні дощі в найближчі два дні триватимуть.

Нагадаємо, у результаті злив і дощів на Кубі загинули семеро людей, двоє зникли безвісти.