Через повені на півдні Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб
Із затоплених районів евакуйовано 50 осіб.
У результаті повеней, викликаних сильними дощами, у Гуансі-Чжуанському автономному районі Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб.
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Із затоплених районів були екстрено евакуйовані 50 осіб, постраждало 0,52 тис. га посівів, зруйновано шість житлових будівель, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву адміністрацію.
Синоптики прогнозують, що в ряді районів Гуансі сильні дощі в найближчі два дні триватимуть.
Нагадаємо, у результаті злив і дощів на Кубі загинули семеро людей, двоє зникли безвісти.
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