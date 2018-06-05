Через повені на півдні Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб

11:50, 5 червня 2018
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Із затоплених районів евакуйовано 50 осіб.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті повеней, викликаних сильними дощами, у Гуансі-Чжуанському автономному районі Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб.

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Із затоплених районів були екстрено евакуйовані 50 осіб, постраждало 0,52 тис. га посівів, зруйновано шість житлових будівель, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву адміністрацію.

Синоптики прогнозують, що в ряді районів Гуансі сильні дощі в найближчі два дні триватимуть.

Нагадаємо, у результаті злив і дощів на Кубі загинули семеро людей, двоє зникли безвісти.

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