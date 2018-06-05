Північний захід Франції постраждав від повеней

12:50, 5 червня 2018
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Усього протягом двох годин випала двомісячна норма опадів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Бретань на північному заході Франції постраждала від повеней, викликаних сильними дощами.

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Усього протягом двох годин випала двомісячна норма опадів. У місті Морле за півгодини вода піднялася на кілька сантиметрів, а в прибережних районах досягла метрової висоти, передає Euronews.

Метеорологи прогнозують, що зливи в регіоні триватимуть щонайменше до кінця тижня

Нагадаємо, у результаті повеней, викликаних сильними дощами, в Гуансі-Чжуанському автономному районі Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб.

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