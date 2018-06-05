Завтра до України прийде похолодання - синоптик

14:16, 5 червня 2018
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Опади очікуються лише на півдні.

Завтра в Україні похолодає / УНІАН
Завтра в Україні похолодає / УНІАН

Завтра, 6 червня, в Україні очікується похолодання.

Сьогодні у Києві до +26°, без опадів

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"6 червня у більшості областей температура повітря знизиться до +18...+24 градусів. На півдні, південному сході (Запоріжжя, Донеччина) та на Закарпатті очікується +24...+27 градусів", - пише вона.

За словами Діденко, у середу дощі найбільш ймовірні у південних областях, в Криму - сухо. На решті території України пануватиме суха погода.

Нагадаємо, у вівторок, 5 червня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +30°.

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