Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб

15:31, 5 червня 2018
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Загалом постраждали 1,7 млн осіб.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті виверження вулкана Фуего у Гватемалі загинули 65 осіб.

Кількість жертв виверження вулкану в Гватемалі зросла до 62 осіб

3265 осіб були евакуйовані, 1711 осіб влаштовані в місцях тимчасового розміщення, понад 1,7 млн людей тією чи іншою мірою постраждали від стихії, передає Xinhua з посиланням на місцеві влади.

Фахівці відзначають, що виверження Фуего стало найсильнішим за останні роки, росте число зниклих безвісти.

Раніше вчені показали, як з космосу виглядає виверження вулкана Фуего у Гватемалі.

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