Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб

Загалом постраждали 1,7 млн осіб.

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У результаті виверження вулкана Фуего у Гватемалі загинули 65 осіб.

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3265 осіб були евакуйовані, 1711 осіб влаштовані в місцях тимчасового розміщення, понад 1,7 млн людей тією чи іншою мірою постраждали від стихії, передає Xinhua з посиланням на місцеві влади.

Фахівці відзначають, що виверження Фуего стало найсильнішим за останні роки, росте число зниклих безвісти.

Раніше вчені показали, як з космосу виглядає виверження вулкана Фуего у Гватемалі.