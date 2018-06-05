Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб
Загалом постраждали 1,7 млн осіб.
У результаті виверження вулкана Фуего у Гватемалі загинули 65 осіб.
Кількість жертв виверження вулкану в Гватемалі зросла до 62 осіб
3265 осіб були евакуйовані, 1711 осіб влаштовані в місцях тимчасового розміщення, понад 1,7 млн людей тією чи іншою мірою постраждали від стихії, передає Xinhua з посиланням на місцеві влади.
Фахівці відзначають, що виверження Фуего стало найсильнішим за останні роки, росте число зниклих безвісти.
Раніше вчені показали, як з космосу виглядає виверження вулкана Фуего у Гватемалі.
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