Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз)

Найпрохолодніше буде на заході.

Завтра в Україні похолодає / galleryua.com, viktort

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 червня в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі.

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На сході місцями пройдуть дощі, температура до +27°. Жителів південних регіонів очікують дощі з грозами. Температура до +31°.

На заході України без опадів. Температура до +24°.

У північних областях сонячно. Температура до +20°. У центрі без опадів, температура до +27°.

За народним прогнозом, 6 червня — день Симеона Стовпника. Вважалося, що саме з цього дня починається справжнє літо. 6 червня йде дощ — буде багато грибів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.