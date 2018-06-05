У Києві завтра без опадів, температура до +20°

17:00, 5 червня 2018
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Завтра у столиці похолодає.

У Києві завтра похолодає / lifekiev.com
У Києві завтра похолодає / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 6 червня, у столиці без опадів, температура до +20°.

Завтра до України прийде похолодання - синоптик

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +16°. Вітер західний та північно-західний, до 5,3 м/с.

Сонце в столиці зійде у 04:49, а зайде о 21:03.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня, в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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