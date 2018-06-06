У Гватемалі зафіксували чергове виверження вулкану Фуего: кількість жертв зросла до 75
192 особи вважаються зниклими безвісти.
Вулкан Фуего у Гватемалі проявив чергову активність ввечері у вівторок. Внаслідок чергового виверження кількість загиблих збільшилася до 75 осіб.
Виверження вулкана Фуего у Гватемалі показали з космосу (фото)
Як повідомляє Reuters з посиланням на Національне агенство по ліквідації наслідків стихійних лих, безвісти зниклими вважаються ще 192 особи.
Експерти попереджають про ще більшу руйнівну силу виверження.
Як повідомляв УНІАН, виверження вулкану Фуего почалося у неділю, 3 червня. 3265 осіб були евакуйовані, 1711 осіб влаштовані в місцях тимчасового розміщення, понад 1,7 млн людей тією чи іншою мірою постраждали від стихії. Дим та попіл розвіялися у радіусі 10 км від епіцентру.
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