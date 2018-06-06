В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта)
Найрохолодніше буде в західних областях.
Згідно з даними Погода УНІАН, 6 червня в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі.
В Україні зберігається пожежна небезпека
На сході місцями пройдуть дощі, температура до +27°. Жителів південних регіонів очікують дощі з грозами. Температура до +31°.
На заході України без опадів. Температура до +24°.
У північних областях сонячно. Температура до +20°. У центрі без опадів, температура до +27°.
За народним прогнозом, 6 червня — день Симеона Стовпника. Вважалося, що саме з цього дня починається справжнє літо. 6 червня йде дощ — буде багато грибів.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Запоріжжя+22°... +11°
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