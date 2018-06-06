В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта)

08:09, 6 червня 2018
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Найрохолодніше буде в західних областях.

Сьогодні в Україні похолодає / galleryua.com, berlum
Сьогодні в Україні похолодає / galleryua.com, berlum

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 червня в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі.

В Україні зберігається пожежна небезпека

На сході місцями пройдуть дощі, температура до +27°. Жителів південних регіонів очікують дощі з грозами. Температура до +31°.

На заході України без опадів. Температура до +24°.

У північних областях сонячно. Температура до +20°. У центрі без опадів, температура до +27°.

Прогноз на 6 червня / УНІАН
Прогноз на 6 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 6 червня — день Симеона Стовпника. Вважалося, що саме з цього дня починається справжнє літо. 6 червня йде дощ — буде багато грибів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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