Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку

Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом найближчих днів в Україні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"6-8 червня в Україні, крім більшості районів Львівської та Закарпатської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 червня в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі.