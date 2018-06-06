Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку

09:32, 6 червня 2018
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Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом найближчих днів в Україні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

Сьогодні у Києві до +20°, без опадів

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"6-8 червня в Україні, крім більшості районів Львівської та Закарпатської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 червня в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі.

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