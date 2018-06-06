У результаті виверження вулкана в Гватемалі 200 людей зникли безвісти

10:49, 6 червня 2018
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Кількість жертв стихії зросла до 75.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті виверження вулкана Фуего у Гватемалі 200 осіб вважаються зниклими безвісти.

Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб

За останніми даними, кількість жертв стихії зросла до 75, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

Вулкан Фуего почав вивергатися 3 червня близько полудня, у другій половині дня з нього стала виливатися лава.

Нагадаємо, раніше вчені показали, як з космосу виглядає виверження вулкана Фуего у Гватемалі.

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