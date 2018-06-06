Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття

11:42, 6 червня 2018
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На Закарпатті очікуються зливи.

На водоймах Закарпаття очікуються підйоми рівнів води / українська Wikipedia
На водоймах Закарпаття очікуються підйоми рівнів води / українська Wikipedia

Сьогодні, 6 червня, на водоймах Закарпаття очікується підвищення рівнів води.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, 6 червня на Закарпатті в мiсцях проходження злив буде формуватися значний мiсцевий стiк, на малих водотоках можливi швидкоплиннi підняття рiвнiв води на 0.3-1.0 м та утворення невеликих селевих потоків.

Нагадаємо, протягом найближчих днів в Україні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

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