Жертвами сходження зсуву в Індії стали 10 людей

12:54, 6 червня 2018
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Зсув був викликаний сильними дощами.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Не менше 10 людей загинули в результаті сходження зсуву в штаті Мізорам на північному сході Індії.

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Зсув ґрунту в населеному пункті Лунглеї був викликаний сильними дощами, передає Xinhua з посиланням на поліцію.

Зазначається, що команда швидкого реагування вже прибула на місце події.

Зсуви часто відбуваються на півночі і північному сході Індії в сезон мусонів з липня по вересень, а також у передмусонний місяць - червень.

Нагадаємо, 23 людини загинули в результаті сходження зсуву в регіоні Оромія в центральній частині Ефіопії.

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