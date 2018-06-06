Жертвами сходження зсуву в Індії стали 10 людей
Зсув був викликаний сильними дощами.
Не менше 10 людей загинули в результаті сходження зсуву в штаті Мізорам на північному сході Індії.
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Зсув ґрунту в населеному пункті Лунглеї був викликаний сильними дощами, передає Xinhua з посиланням на поліцію.
Зазначається, що команда швидкого реагування вже прибула на місце події.
Зсуви часто відбуваються на півночі і північному сході Індії в сезон мусонів з липня по вересень, а також у передмусонний місяць - червень.
Нагадаємо, 23 людини загинули в результаті сходження зсуву в регіоні Оромія в центральній частині Ефіопії.
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